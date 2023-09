L’operazione interforze a Roma e Napoli | perquisizioni a Tor Bella Monaca e ai Quartieri Spagnoli – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un’operazionedi polizia, carabinieri e Guardia di Finanza è partita all’alba ae a. 800 operatori con modalità “Alto Impatto” sono al lavoro a Tore nei. In via dell’Archeologia si cercano armi e droga in 80 appartamenti. A Montecalvario, invece, l’attività si sta svolgendo con numerosee identificazioni di persone e veicoli sospetti. Asono in campo anche gli agenti dicapitale, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Ama. Il blitz è monitorato dall’alto da un elicottero. Leggi anche: Saviano dopo il blitz a Caivano: «Era annunciato: perché è stata un’inutile sceneggiata di propaganda» Palermo e Caivano, il commento del Nyt: ...