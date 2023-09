Londra | allerta massima per giovane militare evaso | come è riuscito

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quella che si è aperta nel Regno Unito è una vera e propria caccia all’uomo. Un’emergenza nata in seguito all’evasione dal carcere di undi Sua Maestà, che nei mesi prima era stato arrestato nei mesi scorsi per sospetta violazione della legge anti terrorismo britannica. Ora l’uomo èa scappare di prigione in maniera rocambolesca, al termine di quello che i media locali hanno descrittoun episodio particolarmente raro. Evade unaccusato di terrorismo, shock in Gb (Ansa)Il nome del detenuto è Daniel Abed Khalife, giovanissimo, di solamente 21 anni. La fuga è andata in porto sotto naso della guardie dal carcere di Wandsworth, alla periferia sud di. Khalife si è infatti nascosto all’ombra di un furgone che stava scaricando viveri, riuscendo a ...