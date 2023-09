Loggia Ungheria | chiuse le indagini sulla fuga di notizie | rischia il processo la “talpa” della Procura

(Di giovedì 7 settembre 2023) La “” interna alladi Perugia – un ex dipendente – che passò ai giornaliriservate sull’indagine degli uffici giudiziari eugubini relativa alla vicendacosiddettadi finire aora che i magistrati hanno chiuso ledi”. Are ilper le accuse di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d’ufficio è un ex dipendentedel capoluogo umbro che, all’inizio dell’estate aveva passatoriservate ai giornali. “Nel mese di luglio dello scorso anno, a seguito del deposito ...

