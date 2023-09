Lo sbando senza speranza | neonati positivi alla cocaina | la mamma li abbandona in ospedale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 sett – Pure i. Il fatto drammatico è emerso in undi Palermo, come riporta l’Ansa. E non è l’unica triste notizia sulla vicenda.Sono due gemellini, un maschio e una femmina, ad essere risultatiappena nati al Buccheri La Ferla. Con ovvie conseguenze per la salute dei piccoli, aspetto evidenziato da medici e infermieri, visto che una circolazione simile in un corpo non ancora sviluppato potrebbe destare motivo di preoccupazione. Fatto sta che un’altra tegola si abbatte sui due bambini, inquietante almeno quanto il “danno” con cui sono venutiluce: perché proprio ...