LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | occasione per Dainese | Ganna si butta nello sprint?

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella dodicesimadella. Dopo diverse frazioni senza respiro, i velocisti tornano ad avere una chance prima dell’arrivo del Tourmalet. Si parte da Ólvega per arrivare a Saragozza: 150.6 km che non presentano alcun gran premio della montagna lungo il percorso. I primi 70 km saranno prevalentemente in discesa (eccetto un piccolo dentello), poi comincerà un lungo falsopiano (non catalogato come GPM) che andrà avanti fino al km 110. Una volta scollinati, i corridori dovranno percorrere un’altra discesa per arrivare nel tratto in pianura che proseguirà fino all’arrivo. Il grande ...