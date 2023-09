LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riprende la fuga | 40 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.47 Jetse Bol rilancia! Non ci sta l’olandese della Burgos-BH: appena ilè tornato sotto, è ripartito in solitaria. Appare ormai sicuro il premio di combattivo di giornata. 16.45 Il plotone raggiunge i due battistrada: a 44 chilometri dal traguardo finisce l’avventura di questa coppia. 16.43che si porta a 15 secondi dai battistrada e Jetse Bol attacca per cercare di garantirsi il premio di combattivo di giornata. 16.41 In difficoltà in questa fase il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies): il transalpino è caduto all’inizio di questae ora fatica a rimanere in. 16.39 A breve terminerà questo tratto di falsopiano, poi ci sarà discesa e pianura per arrivare al ...