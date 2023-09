LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riprende la fuga | 30 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.06 Come prevedibile, Jetse Bol viene eletto combattivo di giornata in questa dodicesima. 17.03 Siamo entrati negli ultimi 30 chilometri. 17.00 Atmosfera molto distesa in: in tanti parlano specie in coda. Domani ci sarà un tappone sui Pirenei ei corridori stanno prendendo la frazione con una certa leggerezza. 16.57 Dietro al trenino della Alpecin-Deceunick, ci sono anche uomini della UAE Team Emirates per Juan Sebastian Molano che farà la volata e proverà a insediare Kaden Groves. 16.54 Ripreso ancora una volta Jetse Bol: in testa al plotone rimangono gli uomini della Alpecin-Deceunick. Tra circa 20 km ci sarà il traguardo volante. 16.51 Terminato il tratto di falsopiano, adesso strada a ...