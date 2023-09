LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga | attesa per lo sprint

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.11 Il francese Alan Jousseaume all’auto medica per farsi visitare dopo la caduta. 15.09 Tra i coinvolti anche l’azzurro Battistella. 15.07 Nonostante un ritmo non indiavolato, caduta nel plotone principale. Coinvolti sei uomini. 15.03 In chiave Maglia Verde Groves ha già praticamente ipotecato la classifica, pochissimi rivali per l’australiano. 15.00 Risale a 2’30” il margine. 14.56 Tratto di breve salita ora per i, non contrassegnato come GPM. 14.52 Adesso ne mancano 120 al traguardo. 14.50 Questa fase della corsa sarà poco emozionante, lo spettacolo ci sarà negli ultimi 10 chilometri. 14.47 Margine stabile a 2?. 14.40 Ricordiamo i due attaccanti: Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH). 14.35 A ...