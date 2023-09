LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Bol e Balderstone in fuga | gruppo in controllo a 1’50”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.48 Intanto è sceso a 1’20” il vantaggio di Abel(Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH). 15.45 A meno di clamorose sorprese,non cambierà la top ten della graduatoria per la maglia rossa. Lo stesso non si può dire per ladi domani, visto che ci sarà l’arrivo sul Col du Tourmalet (18.8 km al 7.4% di pendenza media) dopo altri tre GPM. 15.42 Ricordiamo nel frattempo la top ten della classifica generale: 1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 20 35:52:38 2 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:26 3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 1:09 4 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:36 5 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 2:02 6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:16 7 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:22 8 AYUSO Juan UAE ...