LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | inizia il programma del pomeriggio | Ballarati per il podio nei 50 sl

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Vince la statunitense Pelaez in 28?24 davanti alla canadese Lloyd (28?50) Terza l’americana O’Dell in 28?52. L’azzurra Giada Gorlier è sesta in 28?90 e fuori dalla finale. 17.02 Si parte. 17.00 Pochi minuti alla partenza delpomeridiano del day 4 di questia Netanya (Israele). 16.55 Questa la prima semifinale: 1 SHARAFUTDINOVA Nika UKR 2 LLOYD Delia CAN 3 DRAKOPOULOS Milla RSA 4 PELAEZ Erika USA5 GORLIER Giada ITA 6 O’DELL Teagan USA 7 THOMPSON Jessica RSA 8 GIBSON Isabelle NZL 16.50 Si partirà dunque con le semifinali dei 50 dorso dove sarà impegnata l’azzurra Giada Gorlier. 16.45 Questo ildelche scatterà dalle ore 17.00 italiane: Semifinali 50 dorso donne – ...