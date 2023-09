LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Francesca Zucca quinta nei 100 rana | Ballarati per il podio nei 50 sl

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Questa la prima semifinale dei 50 farfalla uomini: 1 MISIAK Szymon POL 2 SLAVIK Ondrej CZE 3 MILENKOVIC Milos MNE 4 EDL Lukas AUT 5 ROBB Enoch AUS 6 SENC-SAMARDZIC Filip CAN 7 PATTISON Thomas AUS 8 KERN Tobias CZE 17.44 Il classe 2006 andrà a caccia di una qualificazione in finale difficile ma non impossibile. 17.42 Nella seconda semifinale ci sarà l’azzurro Daniele Momoni. 17.39 Ora una pausa per le premiazioni poi si proseguirà con le semifinali dei 50 farfalla uomini. 17.36 Oro Canada con Alexanne Lepage che vince in 1’06?58 davanti all’estone Eneli Jefimova (1’06?84). Bronzo Spagna con Jimena Ruiz (1’07?25).in 1’07?94. 17.33 Parte la finale. 17.30 Quarta finale di giornata i 100donne, c’è l’azzurra ...