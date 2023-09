LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Ballarati per il podio nei 50 sl | 4×200 sl uomini da medaglia

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gara di oggi in tv/streaming Buona sera e bentrovati alladella quarta giornata di semifinali e finali deidia Netanya (Israele). Nel Wingate Institute si prospetta a un day-4 tutto da vivere in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi giorni. Attenzioni dovute anche ai 50 stile liberodove l’accoppiata/Passafaro potrebbe fare bene, dove specialmente il primo per la qualità della sua nuotata può ambire al, in una gara dove è necessario mettere insieme tutti i particolari. Prospettive interessanti potrebbero esserci ...

... articoli redazionali (66%), eventi(38%), tutorial (28%), cortometraggi o short film (18%), ... Simone Barlaam (campione paraolimpico e mondiale di). Food con Benedetta Parodi (conduttrice ...... il triathlon di "lunga distanza" caratterizzato dall'insieme di tre discipline,(3,8 km), ... Forlì - Cesena Il 2 e il 3 settembre ultimi appuntamenti della rassegna 'Rubicone' all 'Arena ...... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Sara Curtis nei 100 sl. 4x100 mista da podio OA Sport

Coas in Inghilterra per una lite scoppiata nel centro federale di Loughborough: prima una battuta poi i colpi proibiti ...Due titoli italiani, tre argenti e due bronzi. Questo il bottino della compagine palermitana dei Delfini Blu al primo campionato italiano di nuoto in acque libere Fisdir che si è disputato a Torre Gra ...