LIVE Italia-Lettonia | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | tra poco al via la semifinale del tabellone 5°-8° posto

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:39 Notizia dell’ultima ora: Simone Fontecchio salta questa sfida per motivi che non sono stati chiariti. 10:36 Pochi istanti anche agli inni nazionali alla Mall of Asia, sede anche di queste partite oltre che di semifinali e finali. 10:33 Squadre che stanno finendo il riscaldamento e sono prossime a iniziare, con lache deve fare a meno per tutto il torneo di Dairis Bertans (e questo è un fattore in più in quello che da tutti è stato definito il miracolo dei baltici). 10:30 Ricordiamo anche che la vincente di questa partita incontrerà la vincente di Lituania-Slovenia. Una sfida, questa, che è stata valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Erano i lituani i favoriti, ma Luka Doncic portò gli sloveni prima in Giappone e poi a un possesso dalla finale (contro la ...