LIVE – Italia-Lettonia 38-36 | Mondiali basket 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilindi, sfida valida per il piazzamento tra quinto e ottavo posto aidi. Il percorso degli Azzurri si è interrotto bruscamente ai quarti di finale, dove è arrivata la pesantissima sconfitta contro gli Stati Uniti. Ma ci sono ancora due partite da disputare, a partire da questa contro la selezione di coach Banchi, protagonista di un percorso leggendario. La, infatti, non aveva mai partecipato ai, e in questa loro prima apparizione, nonostante l’assenza di stelle come Porzingis, Timma e Strelnieks, ha battuto corazzate come Francia e Spagna. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di giovedì 7 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che ...