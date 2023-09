LIVE Italia-Lettonia 26-18 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Datome trascina gli azzurri nel primo quarto

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-24 PROCIDA! Si sblocca con la tripla aperta dal mezzo angolo. Raddoppio duro su Zagars portato da Pajola e Severini, resta a terra il lettone. Chiama intanto timeout Pozzecco con 8’19” all’intervallo. 29-24 Malinteso difensivo azzurro, ne approfitta Arturs Kurucs che trova la tripla aperta. 29-21 Replica di Grazulis dall’arco. 29-18 Pajola con la tripla del +11! Inizia il secondo. TOP SCORER –11;: Smits 6 26-18 Circolazione ottima dellache porta alla tripla dall’angolo di Smits che chiude il. 26-15 1/2 Ricci. Bonus esaurito dallae fallo di Bertans che manda in lunetta Ricci. 25-15 Gran linea di fondo presa da ...

... il ballo e l'elettronica da dancefloor sono rimaste negli anni un momento importante neidi ... L'ultima domanda è sul tuo tour che inizia proprio in, al Fabrique a Milano, il prossimo 18 ...L'Uomo Elastico ha girato l'con un tour di presentazioni da Sud al Nord: tra le tappe più ... nelle trasmissioni TV Mattina( Canale8) Studio Mattina (Canale 9), Fatti e Storie da ...1, BattitiCompilation : 1.075.000 spettatori (8%);. Rai 3, Speciale Petrolio : 698.000 spettatori (4,8%);. La7, The Queen La regina : 510.000 spettatori (3%);. Nove, Il mio nome è ...

Italia fuori ai quarti: gli Usa dominano 100-63 Sky Sport

Azzurri in campo per la Semifinale 5°-8° posto contro la squadra di Banchi: palla a due alle 10.45 con diretta Raisport, Sky e Dazn ...Non finisce la FIBA World Cup 2023 per l'Italia e la Lettonia con le sconfitte ai quarti di finale rispettivamente con USA e Germania. Oggi, alle 10.45 italiane (diretta Rai Sport, Sky Sport ...