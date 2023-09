LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | sfida stellare tra i Moschettieri a poche settimane dai Mondiali!

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladeiAssolutidi. Oggi al PalaIndoor di Padova andrà in scena gara-1 dell’all-around maschile, sabato 9 settembre toccherà invece a gara-2, il podio sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti tra oggi e venerdì, risultato che qualificherà anche alle Finali di Specialità. Questi giorni saranno determinanti per decidere la composizione della squadra che partirà per i Mondiali di Anversa a partire dal 30 settembre. L’Italia ha vinto gli ultimi Europei e si presenterà alla rassegna iridata per provare a strappare il pass per Olimpiadi. Si preannuncia una ...

By the way, sono un ottimo anti aging,facciale insomma.' I film The Killer di David ... tramite contratto regolamentare, come 'showcase' e non come '' o 'concerto' ovvero prevedendo un'...La giovane atleta nelle prossime settimane partirà per il Sudafrica dove, il 23 e 24 settembre, difenderà i titoli e le medaglie conquistati nellaartistica e ritmica. L'occasione giusta ...Alle 20.45, riflettori puntati sul palco per il 'Galà di danza eritmica' presentato da ... l'immancabile tombola con montepremi da 4mila euro animata dal comico Marco Dondarini e il...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: le Fate si scaldano verso i Mondiali OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito nel corso di questo intenso pomeriggio. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e vi diamo appuntamento a domani (giovedì 7 sette ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata ...