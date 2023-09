LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | prime rotazioni in corso | è lotta serrata nella prima giornata!

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 Marco Sarrugerio migliore degli azzurri al momento con 40.700, prova fino a questo momento solida. 17:02 Al momento in testa alla classifica troviamo il cubano Manrique Larduet Bicet con 41.700 dopo tree due grandi esercizi agli anelli (14.200) e al volteggio (14.850). 16:59 Matteo Levantesi fa il suo al cavallo con maniglie (13.500). 16:56 Sempre solido Andrea Cingolani al castello: 13.900 (D:5.7, E:8.2). 16:54 L’ex Campione del Mondo Nicola Bartolini si mette in luce nel suo attrezzo di punta: 14.350 per l’azzurro al corpo libero. 16:51 CHE BORDATA DI MARCO SARRUGERIO! 14.400 alle parallele pari (D:5.8, E:8.6), esercizio dillo internazionale. 16:48 Serie di esercizi interessanti: 13.700 e 14.000 al corpo libero rispettivamente per Mario Macchiati e ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra i Moschettieri a poche settimane dai Mondiali! OA Sport

