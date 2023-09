LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | pass olimpici e finale per 4 di coppia e doppio pl maschile Rodini-Cesarini avranno un l’ultima chance

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:13 Sia alle semifinali del singolo pesi leggeri, gara non olimpica. 12:11 Tutto facile per l’Olanda, che fa segnare nettamente il miglior tempo (6’06”20), seconda piazza per la Gran Bretagna (6’12”64), terza per la Svizzera (6’14”47). 12:09 Gli olandesi fanno letteralmente il vuoto a metà gara, la Svizzera insegue a quasi sei secondi. 12:07 Olanda al comando dopo i primi 500m. 12:06 Iniziata anche la seconda semi. 12:04 Insieme all’Italia hanno staccato ilper laA e per i Giochi la Polonia e la Germania. 12:03 QUATTRO DIALLE OLIMPIADIIIIII! L’Italia chiude al secondo posto con 06’17”13 al termine di una semiestremamente tirata! 12:01 Polonia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 7 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di cano ...I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, vedono passare agli archivi la quarta sessione di gare, dedi ...