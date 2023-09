LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | Oppo Ruta conquistano il primo pass! Attesa per il 4 di coppia | Rodini-Cesarini in Finale B

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:55 Gara fantastica per i nostri azzurri, che fanno segnare il 10:53 STEFANOE GABRIEL SOARES VOLANO A PARIGIIIIII! Seconda posizionenella seconda semiper gli azzurri (6’47”23), che si qualificano per le Olimpiadi e potranno lottare anche per la medaglia iridata! 10:52 A 500m dal traguardo gli azzurri sono terzi, ma il vantaggio sulla quarta imbarcazione è enorme! 10:50 SI RIBALTA L’EQUIPAGGIO TEDESCO! Gli azzurri sono ad un passo dal biglietto olimpico! 10:48 Equipaggio azzurro secondo a metà gara! E’ lotta serrata con Spagna e Germania, mentre la Svizzera sembra avere una marcia in più. 10:46 Svizzera e Italia appaiate dopo 500m, seguono Spagna, Germania e Cina, mentre si stacca già la Nuova Zelanda. 10:44 Al via la seconda ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia si gioca i primi pass olimpici OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 7 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di cano ...I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, vedono passare agli archivi la quarta sessione di gare, dedi ...