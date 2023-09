LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri in lotta per i pass olimpici | due senza in Finale B

(Di giovedì 7 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:12 Vittoria in 6’51”21 per la Romania,A eolimpico anche per Irlanda e Sudafrica. 10:11 Prende il largo la Romania, che si appresta a vincere, dietro è bagarre tra Irlanda, Spagna e Sudafrica per il secondo e il terzo posto. 10:09 Cambio di scenario ai 1000m, con la Romania chea al comando, Irlanda più immediata inseguitrice a 1”35, semimolto più tirata della precedente. 10:07 Australia in testa al primo rilevamento cronometrico, dietro è bagarre per le posizioni che contano. 10:05 Al via la seconda semi. 10:04 Purtroppo arriva una quinta piazza per Comini e Codato, saràB per il duo azzurro. Qualificati allaA Gran Bretagna, Svizzera e Stati ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 7 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di cano ...I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, vedono passare agli archivi la quarta sessione di gare, dedi ...