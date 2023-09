Lituania | tra le storie ed i misteri del Baltico

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Colline spettrali abitate da statue di streghe e demoni, altre popolate da milioni di croci. Leggende, miti e spiritualità sono di casa in un Paese capace di offrire sorprese inaspettate. Come panorami sublimi da ammirare in mongolfiera, bevande salutari a base di ambra, un quartiere cittadino che ha proclamato la sua indipendenza. Spettrale lo è sempre, mai come in un pomeriggio di nuvole dense che divorano ogni azzurro dal cielo. Pochi minuti di salita e s’incontrano demoni burloni, draghi dentuti, spiriti mefistofelici, una rappresentazione della porta dell’inferno: un incastro geometrico di creature urlanti, maledicenti, sofferenti. È la Collina delle streghe, per fortuna non tutte diaboliche: alcune hanno mani grandi perché aiutavano gli uomini nelle fatiche del lavoro quotidiano, altre raccontano miti a lieto fine. È una collezione di statue di legno inaugurata nel 1979 e ...