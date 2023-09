Lituania-Montenegro | gol Krstovic | destro decisivo dell’attaccante del Lecce VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023) Termina in pareggiovalevole per la quinta giornata dei gironi di Qualificazione all’Europeo 2024. Dopo lo svantaggio, la formazione di Radulovic torna in pari grazie alla rete messa a segno dadel, di seguito ildel gol. NIKOLA KRSTOVI? (2000) DREW LEVEL WITH A GREAT FINISH!!!ADAM MARUSI? WITH THE ASSIST!#EURO2024https://t.co/rxEm7Iz8Mv — Football Report (@FootballReprt) September 7, 2023 SportFace.

Finisce in parità invece il match tra. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie alla rete messa a segno da Paulauskas al 71', ma passano solo 7 minuti di gioco ed arrivare ...Commenta per primo Pari - spettacolo tra. Nella gara di qualificazione al prossimo Europeo c'è anche un po' di Serie A, con il terzo gol stagionale di Nikola Krstovic , il nuovo 9 del Lecce , già autore di due reti nel ...Quinta giornata di Qualificazioni, in vista dell 'Europeo 2024:frenano sul pareggio, termina 2 - 2. Primo tempo a reti inviolate, nonostante la doppia occasione per la formazione di Jankauskas: è Gineitis al 23esimo a sfiorare il vantaggio ...

Diretta Lituania - Montenegro (0-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Si è appena conclusa la partita tra Lituania e Montenegro, valida per le qualificazioni agli Europei. Succede tutto nel secondo tempo: a Krstovic viene annullato il gol al 59', mentre ...Il Montenegro non va oltre il 2-2 contro la Lituania nella gara di qualificazione ad Euro 2024: assist per Marusic Adam Marusic, terzino della Lazio, si è reso protagonista con un assist nella gara tr ...