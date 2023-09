Litiga con un coetaneo per una ragazza e gli stacca il lobo dell’orecchio a morsi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Scoppia una lite tra due ragazzi a Positano, forse per una, poi uno dei dueildell’avversario proprio come Mike Tyson fece con Evander Holyfield 26 anni fa. L'aggressore, un 22enne di Praiano, è stato fermato dai carabinieri, dovrà rispondere di lesioni personali...

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Cronaca Finale Ligure Finale,la fidanzata e si improvvisa rocciatore: salvato dal soccorso alpino Posted on 25 Febbraio 2019 ...... applausi e commozione al funerale del musicista ucciso 06/09/23 Fotogallery - Monreale, violenza su due sorelle: quattro arresti 05/09/23 Fotogallery - Quarto,la vicina e le dà fuoco 05/...... applausi e commozione al funerale del musicista ucciso 06/09/23 Fotogallery - Monreale, violenza su due sorelle: quattro arresti 05/09/23 Fotogallery - Quarto,la vicina e le dà fuoco 05/...

Prato, litiga con la moglie: 39enne cade, sbatte la testa sul marciapiede e muore TGCOM

14:44 - Autobus in fiamme ad Agrigento: le immagini +++14:41 - Migranti, Musumeci: “in Cdm interventi per 45 milioni di euro per Lampedusa” +++14:18 - Sanità, Catanzaro: “I partiti del governo ...a situazioni gravissime di unità operative con un solo medico in servizio e impossibilitate ad effettuare interventi chirurgici, a dirigenti medici che rinunciano ad incarichi e si dimettono perchè ...