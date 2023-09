L’Italia riparte dall’infausta Macedonia | quel gol allo scadere che ha eliminato la Nazionale dai Mondiali…

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Inizierà dal match contro ladel Nord l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dellaitaliana di calcio. Al di là dell’importanza del match, in cui gli Azzurri dovranno cercare punti per qualificarsi ad Euro2024, rimane un incrocio suggestivo e capace di evocare brutti ricordi. Il 24 marzo 2022, infatti,venne a sorpresa sconfitta nella semifinale playoff verso i Mondiali in Qatar. A Palermo, a decidere la sfida un gol al 92’ di Aleksandar Trajkovski, giocatore passato anche dal nostro campionato. Dopo aver sciupato diverse occasioni, gli Azzurri allenatira da Roberto Mancini, vennero beffati proprio dal diagonale dell’ex Palermo. Un risultato che sancì la nuova esclusione dalla rassegna iridata, come quattro anni prima quando fatale fu la Svezia. Ora toccherà a Spalletti ...