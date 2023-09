L’ira di Crosetto per le foto al mare con la moglie Gaia Saponaro | «Violata la mia privacy Lei più bella di me? Vero»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Gli scatti che mostrano un bacio tra il ministro della Difesa Guidoe la, ed ex atleta,sono stati pubblicati da Novella 2000. Molti i commenti sul web: tra cui quello, infastidito, proprio del ministro

Dopo le "farneticazioni" (secondo il ministro) del ... va ribadito, alla lettera'espressione non ha senso). Ma anche sul ..." sua parente prossima " è stata inserita dalla Chiesa tra i ...'Il ministroha fatto bene a chiedere'apertura di un ...della Cina'). Subito sotto troviamo la causa che il New York ...... rose come sono quasi sicuramente dall'incivile conseguente ...oltre ovviamente alle disastrose politiche migratorie permettendo'... insieme a Guidoe Ignazio La Russa, il movimento ...