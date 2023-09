Lione | Potter al posto di Blanc? La risposta dell’ex Chelsea

L'ex Chelsea Grahamha rifiutato la possibilità di sostituire Laurent Blanc come allenatore delL'ex Chelsea Grahamha rifiutato la possibilità di sostituire Laurent Blanc come allenatore del. Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, di The Athletic, l'ex ...L'ex Chelsea Grahamha rifiutato la possibilità di sostituire Laurent Blanc come allenatore delL'ex Chelsea Grahamha rifiutato la possibilità di sostituire Laurent Blanc come allenatore del. Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, di The Athletic, l'ex ...

Dalla Francia, nuovo nome per la panchina del Lione: Graham Potter Sportitalia