L’inutile piagnisteo italiano Immigrati | la verità è un’altra Altro che Meloni…

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il recente rapporto dell’Agenzia europea per l’asilo smentisce chiaramente il diffuso lamento che l’Italia sarebbe stata “lasciata sola” dall’Europa nella gestione dei migranti. La Germania è, infatti, il paese con il più alto numero di richieste d’asilo, avendo ricevuto nel primo semestre ben 154 mila domande, superando notevolmente l’Italia che ne ha ricevute 62 mila. Anche Spagna e Francia sono avanti rispetto all’Italia in termini di richieste d’asilo. Questi dati evidenziano come molti migranti, anche se sbarcano sulle coste italiane, tendono poi a trasferirsi in altri paesi dell’Unione Europea. Ciò dimostra che il concetto dell’Italia come “porta d’ingresso” e principale destinazione dei migranti è un mito e, invece di concentrarsi sul “vittimismo” meloniano, l’Italia dovrebbe collaborare con gli altri paesi membri per affrontare congiuntamente la situazione. La realtà ...