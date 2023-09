L' indagine | la bassa qualità dell' aria peggiora la salute e il benessere dei malati polmonari

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - La scarsaha effetti negativi nelle persone con patologia respiratoria, non solo in termini difisica, ma anche digenerale. Lo rivela un report pubblicato dall'Economist Impact, realizzato con il supporto di Chiesi e diffuso in occasionea ‘Giornata internazionalepulita per i cieli blu' nel corso'evento "Patient Perspectives on the Impact of Climate Change on Respiratory Wellbeing" (Prospettive per i pazienti sull'impatto dei cambiamenti climatici sulrespiratorio), che ha riunito oggi a Milano un panel di professionisti sanitari, scienziati ambientali e associazioni di pazienti. A pochi giorni dal ...