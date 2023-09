L’inaspettato tramonto del contratto a termine

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo quasi un anno di crescita ininterrotta il mercato del lavoro vive una battuta di arresto certo non inaspettata. Quella che, nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, si sta dimostrando in modo sempre più evidente come una bolla, si sta sgonfiando, mentre l’industria paga il pegno dei rincari dell’ultimo anno. L’economia, insomma, è in rallentamento. I settantatremila posti in meno tra giugno e luglio, però, per ora non influenzano molto l’andamento tendenziale – ovvero di medio e lungo periodo – dell’occupazione. Rispetto al luglio 2022, infatti, si è verificato un solido aumento di trecentosessantaduemila addetti. Ha riguardato quasi tutti i segmenti e le forme contrattuali, ma non i contratti a, che sono scesi di centocinquantatremila unità. Solo una parte di questo calo, sessantaduemila unità, si è verificata nel deludente luglio scorso. Significa ...