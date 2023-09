L' impatto dei social sulla felicità di coppia | cosa rivelano gli studi

... è abbastanza chiaro che occorre una seria rivalutazionecriteri di vulnerabilità nella ... La Grecia e l'Europa devono smettere di costruire prigioni, che hanno unnegativo sulla salute ...... come i test diagnostici o di cliniche veterinarie verso cui vengono indirizzate per le cureloro beniamini a quattro zampe e questo potrebbe avere unsulle scelteproprietari e ...La crescitacasi di cancro negli under 50 si osserva soprattutto in Nord America, Oceania ed Europa occidentale, ma sono interessati anche i Paesi a medio e basso reddito, dove l'maggiore ...

Quantificato l’impatto delle emissioni di gas serra sugli orsi polari ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Il rapporto Coop 2023 disegna un Italia in difficoltà. Il rischio della recessione è oggi molto più concreto e le politiche pubbliche sono incerte nel sostenere la domanda, anche per i concreti ...Nonostante l'impatto del rallentamento del commercio mondiale la manifattura ... A causa della recessione tedesca, che assorbe il 14% delle esportazioni lombarde e con l'aumento dei tassi di interesse ...