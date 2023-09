Salasso nelle prime classi di medie e superiori, aumenti fino al 5%. Tra testi e vocabolari servono 700 euro per il primo anno nei liceiE invece no, è proprio a lei che l'serve per diventare subito felice e tornare indietro ... Tantie e ritratti artistici ma anche un caminetto con le colonne doriche. Lo sguardo è ...Quando ho incominciato a ruminare calcio scritto sui giornali, sulle riviste e sui, avevo ... Personalmente, seguendo Rivera, ho vissuto a nove anni, e sempre via etere, l'di emozioni che ...

Libri, l'altalena dei prezzi sfiora mille euro LA NAZIONE

Salasso nelle prime classi di medie e superiori, aumenti fino al 5%. Tra testi e vocabolari servono 700 euro per il primo anno nei licei ...