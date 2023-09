L'ex Juve Paratici è squalificato | ma è ancora in contatto col Tottenham

(Di giovedì 7 settembre 2023) Inibito dalla giustizia sportiva per 30 mesi, Fabioha rescisso il suo contratto con ilma èlegato al club...

... in tutto dodici, tra cui Andrea Agnelli, Fabio, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. "La ... Un punto importante messo a segno dai legali dellae di tutti gli indagati.... l'ex vice presidente Nedved e l'ex direttore sportivosono indagati per tutte e 3 le ... juventus Tutte le tappe dei processi plusvalenze e stipendifuori ...... il vice Pavel Nedved e i dirigenti Fabioe Maurizio Arrivabene): dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Torino sulla vicenda ( come chiesto dalla) , la Corte di Cassazione ha ...

La Juve esulta: il processo Prisma si sposta da Torino a Roma Corriere dello Sport

L'inchiesta Prisma è stata spostata da Torino a Roma: ecco cosa rischia la Juve nell'ambito del processo.La Juventus ha ottenuto lo spostamento della sede del processo dell' Inchiesta Prisma che la vede accusata di aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. Questo è quanto riport ...