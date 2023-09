L' ex gieffina è stata sottoposta a un intervento di salpingectomia bilaterale | cioè la completa rimozione delle tube di Falloppio | per delle masse tumorali

(Di giovedì 7 settembre 2023) È stato un agosto di paura, quello vissuto da Francesca De André: la 33enne figlia di Cristiano De Andrè ed ex concorrente del Grande Fratello Vip èinfatti ricoverata d’urgenza per rimuovere alcune. A raccontare il suo dramma èlei stessa con un lungo post sui social, nel quale ha parlato di «qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita». L’è andato bene, ma ora, spiega, «non posso più avere figli naturalmente». ...

... ma dalle immagini del video sembrerebbe proprio esserciun diverbio tra Cecilia e un membro della sicurezza . A questo punto, non resta che attendere per scoprire se l'exvorrà ...O forse sìvabbèh!" L'exha proseguito con il suo racconto drammatico nei commenti al ... Mio fratello c'era e per me èla cosa più bella del mondo! Grazie anche alle mie Matte, come le ...... ed èricoverata d'urgenza : "Fatti gli esami del sangue e ritirarti i risultati mi recai il ... L'exsi è trovata quindi ad affrontare un ricovero improvviso, lontano dalla sua Milano : "...