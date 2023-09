L’Europa impone a Google | Apple e Meta nuove regole sulla trasparenza

Leggi su giornaledellumbria

La Commissione Europea ha ufficialmente incluso, Alphabet (la società madre di) ePlatforms tra un gruppo di aziende che forniscono servizi online fondamentali e rientrano nell'ambito del suo Digital Markets Act (DMA). Queste aziende, insieme ad altre, hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni legislative. Amazon, ByteDance (la società madre di TikTok) e Microsoft sono anch'esse state designate come "gatekeeper" (letteralmente guardiani), che forniscono cioè servizi specifici considerati come collegamenti cruciali tra le imprese e i consumatori. Questa designazione segue un periodo di valutazione di 45 giorni durante il quale sono state esaminate le proposte presentate da queste sei aziende, insieme a Samsung, che si aspettava anch'essa di rientrare nella definizione della CE.