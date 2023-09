L' «Equilibrio» vincente

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tradizione e detti popolari vorrebbero che i liguri siano non proprio il massimo della simpatia, dell'ospitalità, della generosità. Nulla di più falso e più lontano vi apparirà una volta usciti da, molto più di un ristorante, nascosto tra gli ulivi di Dolcedo, dove il verde e le colline guardano le case di Imperia ed il mare in lontananza.infatti vi riempirà in ogni senso, anzi, ogni senso: vi stupirà gli occhi, vi delizierà la bocca ed il palato, vi stimolerà l'olfatto ed il tatto ma comincerà a riempirvi il cuore e a liberarvi la mente già dall'esterno, ancor prima di varcare la porta di ingresso. Il ristorante infatti è stato (volutamente) recuperando la struttura di un antico mulino per la farina e per la produzione di olio in un luogo quasi magico, immerso nel verde con un ponticello che sembra essere la porta per chissà ...