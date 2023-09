Leone d’oro | chi vincerà come miglior film a Venezia 80?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 7 settembre 2023) Siamo arrivati a tre giorni dalla serata finale dell’80ma Mostra Internazionale del Cinema didi consueto proviamo a fare una previsione sulal, sulla bse delle critiche nazionali e internazionali. Chi potrebbe vincere il? Una volta tanto la critica nazionale e internazionale è concorde, ilche ha maggiormente impressionato e Poor Things ( dieci minuti di applausi, in particolare per l’interpretazione della Stone) diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, è stato proiettato nella giornata di venerdì primo settembre, Emma Stone e i co-protagonisti, tra cui Willem Dafoe e Mark Ruffalo, non hanno ...