Leonardo DiCaprio l’amatore seriale | un anno vissuto intensamente di fidanzata in fidanzata

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una volta li chiamavano farfalloni. Perché non si posavano mai per molto tempo sullo stesso fiore. Si spostavano in continuazione da uno all’altro. Un po’ metafora fiabesca un po’ racconto goliardico. Ma sempre di ars amatoria maschile si parla. Al contrario, fosse stata femminile, sarebbe bastata una parola sola. Un insulto. I tempi, in questo senso, non sono cambiati. E le conquiste disono una di quelle notizie che… fsempre notizia. Ora che l’estate è finita, però, la vita amorosa dell’attore rimane ancora in primo piano. Tutti parlando delle fidanzate di Leo. Di quanto non stia cercando una relazione stabile. Di come faccia spallucce delle prese in giro social sul limite d’età. Lo facevano anche con George ...

L'ultima notizia, in ordine di tempo, lo vede protagonista di una sessione hot in un locale di Ibiza. In compagnia dell'ultima modella

Leonardo DiCaprio è tornato a fare il farfallone di fidanzata in fidanzata. Eccolo baciarsi appassionatamente con l'ultima, Vittoria Ceretti ...Dopo le immagini della passeggiata a Santa Barbara, in California, la coppia è ora stata pizzicata in atteggiamenti intimi e inequivocabili ...