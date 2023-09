Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti beccati a Ibiza | le foto del bacio

e Vittoria Ceretti: nuova coppia nel mondo dello spettacoloe Vittoria Ceretti stanno insieme In questi giorni vi starete sicuramente chiedendo perché ...La ex fiamma di, diventata celebre come Angelo di Victoria's Secret , lo abbina ai sandali a listini fini di Santoni e alla parure di gioielli sontuosa in oro giallo e diamanti ...Il divo di Hollywood e la modella italiana sono stati beccati in atteggiamenti intimi in una discoteca di Ibiza.e Vittoria Ceretti paparazzati di nuovo insieme, questa volta in atteggiamenti ...

Il ruolo dimenticato di Leonardo DiCaprio: non tutti ricordano la sua prima apparizione Velvet Cinema

Al Pacino e Noor Alfallah si sono lasciati. Finisce la favola d'amore tra l'attore, 83 anni, e la compagna, 29 anni, i due solo tre mesi fa erano diventati genitori di un bambino, Roman Alfallah Pacin ...La foto del bacio tra Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti non lascia dubbi sulla loro love story. Ecco dove sono stati paparazzati.