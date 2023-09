Leonardo DiCaprio bacia la modella Vittoria Ceretti in discoteca a Ibiza (VIDEO)

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023)è stato paparazzato mentreva laitalianadurante una serata insembrano aver consolidato la loro relazione con un bacio scottante, questo rivelano le immagini pubblicate dal magazine Page Six. Le foto e iritraggono le star mentre ballano e si scambiano baci appassionati durante una serata in. La loro presenza non è passata inosservata neanche nella folla dell'ambiente notturno di: nelle fotoindossa il suo solito cappellino nero e una t-shirt, mentre la ...