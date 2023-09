L' eccellenza a Napoli | Ascierto trionfa | è tra gli scienziati più influenti al mondo

(Di giovedì 7 settembre 2023) ' Sono arrivato a 100 h - index ! E mentre lo leggo sul sito di Scopus piango di felicità perché dietro ad ogni punto di questo indice con cui noi ricercatori veniamo giudicati per numero di ...

, Ascierto tra gli scienziati più influenti al mondo per Scopus L'H - index di Scopus è uno degli indici più significativi per quantificare l'autorevolezza e l'influenza di un determinato ......nazionale per la città di Salerno sul tema dell'agroalimentare". "Siamo felici di ospitare a Salerno questo evento così importante." Ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo. "...... Stella Artois; Pepsi; Chinotto Neri; Lay's; Acqua Itala; Acqua Chiarissima; Honda Center; ... Gusto edcon la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche ...

L'eccellenza a Napoli, Ascierto trionfa: è tra gli scienziati più influenti ... Vesuvio Live

NAPOLI - Manca pochissimo per la partenza della 15esima edizione della "Crociera della Musica Napoletana", che dal 23 al 30 Settembre 2023, varcherà a bordo ...Continua il magic moment per alcuni dei protagonisti della cavalcata scudetto del Napoli. Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae sono tra i trenta candidati al prossimo pallone d'oro. Il ...