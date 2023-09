(Di giovedì 7 settembre 2023) Lo shopping è in genere la ciliegina sulla torta: qualcosa che si fa, se resta tempo, dopo avere espletato le visite di prammatica. Come dicevano le nostre mamme: «Prima il dovere» (la cultura, i monumenti, le bellezze naturali), «e poi il piacere» (voglio quelle scarpe! ho bisogno di un gelato!). Invece insi può fare al contrario, con le mecche dello shopping che si fanno promotori culturali e avamposti delle specificità artigianali e gastronomiche del territorio. D’altra parte il binomio tra la moda e le bellezze locali nella Regione vanta già precedenti illustri, quali la sfilata di Gucci (nell’era Michele-Bizzarri) a Castel del Monte e quella di Dior a Lecce. E quest’anno si è manifestato in altre due occasioni: da un lato con l’accordo tra la Regione e il periodico Vogue per promuovere alcune attività artigianali; dall’altro con la sfilata di Alta Moda ...

... che apre le porte dell'azienda e "nutre" gli stakeholder con le conoscenze utiliessere attori ... Genova (20 settembre) e Catania (28 settembre), in un countdown di 10totali verso la ...È stato un percorso lungo che ha preso il via il 16 giugno ad Albissola Marina e che si è articolato in 9dislocate in diverse regioni italiane: dalla Liguria all'Abruzzo passandoil ...CICLISMO - Piergiorgio Cozzani ha vinto la prima frazione del Tour of Kosovo, breve corsa ache si concluderà sabato. Sul traguardo di Therande, il 19enne atleta del Gragnano Sporting ...l'...

Le tappe per visitare un’area della Puglia risparmiata dal turismo di massa Linkiesta.it

vince la dodicesima tappa della Vuelta a España davanti a Groves, che litiga con un pedale e parte in ritardo nonostante due compagni con sé alla flamme rouge, e Boy Van Poppel, che disputa la volata ...La visita si colloca nel contesto dell’iniziativa della Triennale e del Maxxi, sostenuta da presidenza del Consiglio, Farnesina e ministero della Cultura, per realizzare un Laboratorio sulla ...