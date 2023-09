Le Relazioni Difettose – «Lui sparisce e poi torna | ma non riesco a lasciarlo»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Cara Ester, sono E., ho 30 anni e da qualche anno vivo lontana da casa per lavoro. Nella città in cui vivo ho conosciuto M., 31 anni, un uomo apparentemente perfetto, con cui ho avuto una relazione durata due anni e mezzo e con il quale avevo fatto molti progetti di vita insieme tra cui il matrimonio, con data già stabilita. Terapia di coppia: cinque motivi per intraprendere questo percorso X Lo scorso Natale, dopo un mese ...

Le Relazioni Difettose – «Lui sparisce e poi torna, ma non riesco a ... Io Donna

Risultato finale: il giorno del mio trentesimo compleanno mi fa sapere di non voler intraprendere questo percorso insieme a me, nonostante io sia una persona con cui lui sta bene, con cui c’è intesa ...Forse siamo un po’ tutti difettosi nel modo di fare spazio ... Vicinanza e distacco, contatto e separazione, dipendenza e autonomia sono temi impegnativi per ogni relazione, soprattutto di coppia, ...