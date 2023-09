Le regole per la pennica perfetta

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il riposino pomeridiano è il pomo della discordia. Tanto è raccomandato per i bimbi quanto ci sono pareri discordanti per gli adulti. Dalla durata al quando fino al se farlo o meno, tutto è messo in discussione quando si tratta del classico pisolino. Senza poi aggiungere fattori culturali: tendenzialmente nei paesi più caldi è maggiormente diffuso rispetto a quelli più freddi, mentre in Giappone è abitudine schiacciare laanche in luoghi pubblici. Dov’è dunque la verità? Riposino pomeridiano, benefici eper goderne appieno guarda le foto ...