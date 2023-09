Le ragioni di Draghi e le amnesie della Germania. La versione di Fortis

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ha ragione Marioquando, rompendo un lungo silenzio e con un meditato discorso, ha deciso di sposare la linea dell’euro-cambiamento. Come a dire, più sovranità condivisa e nuove regole per un nuovo Patto di stabilità. L’Italia, d’altronde, di quella flessibilità ha un disperato bisogno. I tassi mordono, la recessione fa capolino e la manovra d’autunno, la seconda del governo di Giorgia Meloni dopo quella scritta a quattro mani lo scorso anno proprio con, rischia di finire imbrigliata in vincoli di bilancio troppo vintage per i tempi che corrono. Paradossalmente, chi continua a predicare rigore e fermezza sui conti, è quello più inguaiato, stretto come è tra una recessione conclamata e alcune accuse piuttosto pesanti, circa una gestione allegra del bilancio: la(la Corte dei conti tedesca ha accusato il ministro ...