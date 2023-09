Le opzioni di Sergio Perez per il prossimo team di F1 dopo l’ammissione che la carriera in Red Bull potrebbe terminare presto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il contratto dicon la Redscade l’annoessere sostituito, il che significa che il messicano dovrà capire quali sono le suese vuole continuare a correre in F1.mesi di dichiarazioni di sfida a fronte di intense speculazioni, ancheha ammesso chenon avere un futuro alla Red. La pressione sul 33enne è aumentata quest’anno, soprattutto in occasione di una pessima serie di qualifiche all’inizio della stagione europea. Nonostante sia tornato in pista, è ancora a 145 punti di distanza da Max Verstappen in classifica.Christian Horner continua a sostenere il suo uomo in pubblico e insiste che sarà ancora con la Rednel 2024. ...

... i quali stanno dicendo al settore in modo forte e chiaro: più sono sottoposti a processi lenti e inefficienti, più è probabile che prendano in considerazione altre", spiegaColella, ...Date lelimitate rispetto ai prestatori di ultima istanza e il rischio di una crisi di fiducia ... il libertario radicale Javier Milei eMassa del partito peronista in carica - hanno ...Ultima della lista, ma non per qualità, è la trattoria di Gozzi. Probabilmente tra le più ... Non mancano leper i vegani, come HappyCow o Vegan Maps, né per gli intolleranti al glutine (...

Le opzioni di Sergio Perez per il prossimo team di F1 dopo l ... Periodico Daily

poi il suo manager si accorse di un’opzione a favore della McLaren e purtroppo ha un contratto lungo con loro“, ha dichiarato Marko. “In termini di età e velocità, sarebbe molto adatto a noi. Sergio ...I media spagnoli ne sono certi: Sergio Ramos tornerà a vestire la maglia del Siviglia, trovato l'accordo sulla base di un anno di contratto con opzione ...