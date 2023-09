Le lamentele per la sperequazione | il prezzo d’un caffè e uno spunto sonciniano per la rivoluzione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) Più o meno una volta al mese, la mia amica C. mi telefona e, appena rispondo, senza neanche salutare, domanda: ricordami come mai io e te non ci siamo ancora trasferite in Molise. Ormai è lessico famigliare e quindi non usiamo mai altri luoghi, ma in quella domanda «Molise» è antonomasia. Sta per: luogo in cui, guadagnando quel che guadagniamo ma soprattutto spendendo quel che spendiamo, vivremmo come delle nababbe invece che come delle piccoloborghesi. Il mio amico P., quando vediamo qualche italiana trasferitasi negli Stati Uniti che per prendere cuoricini social si lamenta del costo della vita lì, dice sempre: a Lecce con cinquecento euro ti danno un appartamento con un enorme terrazzo, vada a vivere a Lecce invece che a Manhattan. Forse non è neanche vero, mi sa che Lecce ormai è à la page e quindi costosa (gentrificata, come si dice in neolingua). Ma lamentarsi non ha ...