Lazio | la nuova decisione di Sarri su Guendouzi | occhio a Kamada

(Di giovedì 7 settembre 2023)è pronto a scalare le gerarchie del centrocampo dellapotrebbe valutare una mini rivoluzione a centrocampo già dalla prossima sfida contro la Juventus Quale sarà il ruolo dinelladi? L’ex centrocampista del Marsiglia, subentrato in campo contro il Napoli nel corso della ripresa, ha messo in evidenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lazio, nuova ipotesi per lo stadio di proprietà: i dettagli ItaSportPress

“Proficuo incontro nella sede della Giunta regionale del Lazio, in via Cristoforo Colombo, tra la Regione Umbria e la Regione Lazio per avviare azioni di sistema, sviluppo e miglioramento delle infras ...Precipita nel caos il Napoli di Aurelio De Laurentiis: mancano 80 milioni di euro. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo ...