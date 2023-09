Lazio | due cessioni per puntare a un nuovo centrocampista già a gennaio

(Di giovedì 7 settembre 2023) La rivoluzione a centrocampo per lanon è ancora finita. Come scrive oggi il Corriere dello Sport il club punta a monetizzare al...

La vittoria di Napoli ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi dellache hanno riconsiderato le loro ambizioni. Dopo lesconfitte contro Lecce e Genoa si era perso già qualcosa per strada per Sarri , serviva un sussulto che è arrivato in quel di Napoli con ...... ovvero la qualificazione al prossimo campionato europeo del 2024 : 'Sarannopartite molto ... Portieri : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (), ...... partecipazione e confronto pubblico e si svolgerà attraverso 10 incontri pubblici,generali e ... dalle 17 alle 20, Moby Dick - Biblioteca Hub culturale di DisCo, Via Edgardo Ferrati, 3 ...

Lazio, Pedro e Vecino due nodi da sciogliere: sotto esame fino a dicembre Corriere dello Sport

un incontro tra Regione Umbria e Regione Lazio per avviare azioni di sistema, sviluppo e miglioramento delle infrastrutture tra le due regioni. Lo riferisce la Regione Umbria in un suo comunicato, ...Lazio: l’ex direttore sportivo della Capitale Igli Tare, ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ha parlato di due ex biancocelesti: Pioli e Inzaghi. La Gazzetta dello Sport riporta le ...