Lawmen | La storia di Bass Reeves | il teaser trailer della nuova serie originale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ecco ildi: Ladi, laantologica che sarà presentata in anteprima mondiale domenica 5 Novembre. Paramount+ ha presentato oggi ildell'attesissima: Ladi, che debutterà in esclusiva sul servizio con due episodi domenica 5 novembre in tutti i mercati internazionali Paramount+. Laantologica è interpretata dal produttore esecutivo e candidato agli Emmy Award David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, il vincitore dell'Oscar onorario Donald Sutherland e il candidato agli Emmy ...

... oltre agli spin - off previsti per i prossimi anni, ovvero: Bass Reeves , 6666 , 1944 ed ... Tutti questi prodotti sono prequel o sequel l'uno dell'altro ed ampliano lacominciata da ...Questa vita leggendaria sarà ora raccontata in: Bass Reeves , una nuova serie prodotta dal ... Oyelowo (che è di origine britannica) non conosceva la veradi Reeves. "Non avevo idea di ...La trama di: Bass Reeves In streaming quest'autunno,: Bass Reeves ripercorre in 8 episodi ladi questo ex schiavo realmente esistito diventato uno dei grandi eroi di frontiera ...

Lawmen: La vera storia di Bass Reeves, il western di Taylor Sheridan per Paramount+, trama, cast e data di uscita, il trailer ...Svelando la storia mai raccontata del più leggendario uomo di legge del vecchio West, Lawmen: La storia di Bass Reeves segue il viaggio di Reeves (Oyelowo) e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze ...