Lavoro irregolare Qui la bonifica non c’è

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 settembre 2023) A proposito della “grande retata” che Giorgia Meloni ha sventolato come mastodontica vittoria sul disagio a Parco Verde, a Caivano, recuperando qualche spicciolo e una decina di pacchetti di sigarette di contrabbando, ci permettiamo di dare un consiglio al governo per utilizzare al meglio il dispiegamento di forze per una “” che farebbe bene all’Italia intera. Nei primo trimestre del 2023 sono stati scoperti 4.363 lavoratori completamente sconosciuti allo Stato Dando un’occhiata all’attività di vigilanza dell’Ispettorato delrelativi solo al primo trimestre di quest’anno si scopre che su 28.563 ispezioni si è riscontrato un indice di irregolarità nell’attività di vigilanza pari al 66,7% sul, dell’83% nei controlli previdenziali e addirittura il 94,5% di irregolarità nell’attività di vigilanza assicurativa. Ben ...